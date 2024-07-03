Звезду фильмов для взрослых арестовали за хранение детского порно

Американского порноактера Остина Вулфа (настоящее имя — Джастин Смит) арестовали за хранение материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Об этом пишет NBC News.

Сообщается, что звезду фильмов для взрослых обвинили в хранении и распространении детской порнографии. Как рассказали в ФБР, Вулф через мессенджер Telegram отправлял и получал сотни видеороликов сексуального насилия над детьми.

Если порноактера признают виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы за распространение детского порно и 10 лет за его хранение.

Остин Вулф — известный порноактер из США. Он начал сниматься в фильмах для взрослых в 2012 году. За свою карьеру он получил две премии Pornhub Awards.

Ранее стало известно, что в Великобритании задержали известного спортивного телеведущего. Его подозревают в изнасиловании ребенка, которому на момент совершения преступления не было и десяти лет.

