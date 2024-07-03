Банки в России запасли рекордный объем денег

ЦБ: российские банки накопили на корсчетах в стране и за рубежом 12 трлн рублей

Российские банки накопили на корсчетах в стране и за рубежом объем ликвидности в 12 триллионов рублей. О рекордных запасах денег со ссылкой на данные Центробанка сообщает «Коммерсантъ».

Сумма средств кредитных организаций на корсчетах партнеров, в том числе зарубежных, достигла 6,3 триллиона рублей, максимальной отметки с 1 июня 2022 года. По данным регулятора, в октябре 2023 года доля средств в иностранных банках превысила две трети.

Как отмечают источники на финансовом рынке, объем остатков на корсчетах кредитных организаций не опускается ниже 5,5 триллиона рублей из-за осложнившихся трансграничных расчетов. Средства идут настолько извилистыми путями, что приходится их держать на корсчетах в иностранных банках.

Остатки на корсчете в ЦБ также достигли рекордных за год 9,6–9,8 триллиона рублей. По словам банковского эксперта Алексея Нечаева, эта тенденция объясняется ожиданиями роста ключевой ставки и подорожания привлечений средств от регулятора. Еще одной причиной могло стать соблюдение нормы обязательного резервирования, необходимой для обеспечения обязательств банка.

«Как раз на 5 июня приходилось начало нового периода усреднения ФОР, и, вероятно, двухдневный июньский всплеск остатков на корсчетах в ЦБР был вызван необходимостью усредняться на фоне ожиданий роста ставок», — объяснил Нечаев.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, банковский сектор непрерывно растет, а потому необходимо оценивать не на абсолютные суммы, а на долю ликвидных средств в активах. Тенденцию к накоплению он связывает с замедлением кредитования, особенно розничного.

Ранее в России решили запретить банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам. В договор о займе планируется включить условия, предусматривающие возможность увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом. Авторы законопроекта считают, что эта мера поможет сдержать банки от увеличения кредитного лимита в одностороннем порядке.