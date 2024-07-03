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15:35, 3 июля 2024Силовые структуры

Белорус пожалел ударившую его ножом россиянку и 8 дней ходил с раной

Белорусский строитель восемь дней ходил с ножевым ранением от ревнивой россиянки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Подмосковная полиция начала розыск 49-летней жительницы подмосковной Ивантеевки, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью 41-летнего строителю из Белоруссии. Об этом в среду, 3 июля сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 24 июня пара поссорилась, поскольку ревнивая россиянка заподозрила, что у мужчины появилась другая более молодая женщина. В ходе конфликта она вооружилась кухонным ножом и вонзила его в грудь возлюбленного. Позже осознав содеянное, она обработала рану и попросила прощения. Пожалевший любимую женщину, строитель не стал обращаться к врачам, но через восемь дней его состояние ухудшилось, он стал задыхаться и потерял сознание.

После этого ему пришлось вызвать скорую и рассказать медикам об истинной причине своего ранения. 49-летняя женщина скрылась, ее местонахождение устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

17 июня в Екатеринбурге женщина ударила возлюбленного ножом в спину во время свидания.

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      Владимир Седов
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