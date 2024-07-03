Байден объяснил свой провал на дебатах с Трампом

Байден связал свой провал на дебатах с Трампом с заграничными поездками

Американский президент Джо Байден объяснил свое неудачное выступление на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом тем, что незадолго до мероприятия ездил за границу. Об этом пишет ТАСС.

Он связал свой провал с посещением разных стран. «Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — подчеркнул он. Байден добавил, что «это не оправдание, а объяснение».

По мнению президента, решение о поездках было «не очень умным».

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись 27 июня на продемократическом телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, она стала провальной для действующего главы государства.