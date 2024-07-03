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02:15, 3 июля 2024Мир

Байден объяснил свой провал на дебатах с Трампом

Байден связал свой провал на дебатах с Трампом с заграничными поездками
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский президент Джо Байден объяснил свое неудачное выступление на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом тем, что незадолго до мероприятия ездил за границу. Об этом пишет ТАСС.

Он связал свой провал с посещением разных стран. «Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — подчеркнул он. Байден добавил, что «это не оправдание, а объяснение».

По мнению президента, решение о поездках было «не очень умным».

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись 27 июня на продемократическом телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, она стала провальной для действующего главы государства.

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      Марина Совина
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