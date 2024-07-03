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11:19, 3 июля 2024Экономика

Бизнес в России столкнулся с нехваткой квалифицированных кадров

HH: 61% компаний в России испытывают трудности с квалифицированными кадрами

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Большинство компаний в России столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров. О трудностях бизнеса со ссылкой на опрос сообщает газета «Известия».

Трудности испытывают более половины (61 процент) компаний. При этом 84 процента опрошенных проводят обучение своих сотрудников, преимущественно, на специальности, связанные с физическим трудом (31 процент) и массовые позиции (27 процентов). Программы обучения наиболее востребованы для специалистов в сфере финансов (36 процентов), HR (35 процентов) и сотрудников, занятых физическим трудом (32 процента).

Как правило, бизнес обучает новичков персонала (71 процент) и линейных сотрудников разных отделов (68 процентов). Чаще всего используют онлайн-курсы (55 процентов) и обучение на производстве или в офисе (54 процента). Самые популярные методы — инструктаж и наставничество.

Весной 2024 года нехватка работников в российской IT-отрасли составила 45 процентов от численности занятых, а спрос работодателей на квалифицированных сотрудников в этой сфере вырос почти вдвое. По данным центра стратегических разработок «Северо-Запад» и компании Positive Technologies, нехватка работников в сфере информационной безопасности составляет порядка 50 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в ближайшие годы российская экономика будет испытывать кадровый дефицит и справиться с проблемой нехватки работников в среднесрочной перспективе не получится. По его словам, на ситуацию на российском рынке труда негативное влияют «демографические вызовы». Поэтому президент пообещал российским университетам и институтам дополнительную поддержку в вопросе подготовки квалифицированных кадров.

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