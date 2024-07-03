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17:03, 3 июля 2024Наука и техника

Борисов рассказал о 125 безаварийных ракетных пусках России

«Роскосмос»: Россия за 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия за последние 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил на пленарном заседании Госдумы генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних пяти лет, что является лучшим в мире показателем надежности средства введения — 125 пусков безаварийных», — сказал руководитель.

Борисов добавил, что за тот же период у других стран было 44 аварии ракет космического назначения.

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Ранее глава госкорпорации заявил, что Российская орбитальная станция (РОС), развертывание которой начнется через несколько лет, станет новым шагом в развитии пилотируемой космонавтике.

В мае Борисов сообщил, что отправки на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции можно ожидать после 2036 года.

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      Иван Потапов
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