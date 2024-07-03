Борисов рассказал о 125 безаварийных ракетных пусках России

«Роскосмос»: Россия за 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет

Россия за последние 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил на пленарном заседании Госдумы генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних пяти лет, что является лучшим в мире показателем надежности средства введения — 125 пусков безаварийных», — сказал руководитель.

Борисов добавил, что за тот же период у других стран было 44 аварии ракет космического назначения.

Ранее глава госкорпорации заявил, что Российская орбитальная станция (РОС), развертывание которой начнется через несколько лет, станет новым шагом в развитии пилотируемой космонавтике.

В мае Борисов сообщил, что отправки на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции можно ожидать после 2036 года.