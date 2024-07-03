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20:15, 3 июля 2024Бывший СССР

Депутат Рады заявил о поставках истребителей F-16 Украине в июле

Депутат Рады Ивченко: первые F-16 будут у Украины в июле

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Первые американские истребители F-16 будут на территории Украины уже в июле. Такое заявление сделал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко, передает Kyiv Post.

«Первые F-16 будут у нас в этом месяце», — сообщил Ивченко, добавив, что истребители будут задействованы в операциях ближнего действия против ракет ВС России.

Он отметил, что в настоящее время основными вопросами остаются варианты использования истребителей на фронте и то, сколько ракет большой дальности для самолетов будет передано Западом.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука в неготовности к приему западных истребителей F-16.

По ее словам, Олещук около года не приходит на заседания комитета по вопросам обороны, потому что «ему нечего сказать». Безуглая рассказала, что недавно командующий украинскими ВС прислал в Раду несколько офицеров для обсуждения данного вопроса.

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