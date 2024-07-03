Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 3 июля 2024Забота о себе

Девушка получила предложение руки и сердца после секса и осталась недовольна

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Девушка, которая получила предложение руки и сердца после секса и осталась недовольна, обратилась за советом на женский форум Mumsnet. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам автора поста, она разочарована, потому что хотела бы пускай не торжественного и публичного, но хотя бы романтичного предложения сыграть свадьбу. «Мы лежали в постели, готовые заснуть, когда он сказал: "Возможно, сейчас не лучшее время говорить об этом (мы только что занимались грубым сексом), но я хочу, чтобы мы были обручены к концу года. Как насчет того, чтобы летом сходить за кольцом?"», — поделилась она.

Девушка отметила, что тот факт, что оба состояли в браке раньше, не оправдывает ее партнера. «Вот и все. Вот предложение, которое я получила, никаких изобретательности и воображения. Мне нужно выбрать себе обручальное кольцо. Это меня очень разочаровывает», — заключила она.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной. Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной.Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
26 февраля 2024
Слив интимных фотографий и проблемы в семье. Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
Слив интимных фотографий и проблемы в семье.Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
14 марта 2024

Интересно, что понимания на форуме автор поста не встретила. «На самом деле я нахожу то, как он это сделал, довольно милым и искренним», «Все по делу: я хочу, чтобы ты была моей, выбирай кольцо. Мне нравится», — написали в комментариях женщины.

Ранее женщина, встретившая мужчину своей мечты, обратилась за советом на женский форум, когда обнаружила, что у него есть один недостаток. По ее словам, во время первого секса она испытала отвращение к одной особенности партнера — неприятному для нее запаху.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Суд в Аргентине может отказать Украине в экстрадиции задержанного россиянина Игоря Чуркина. В чем его обвиняет Киев?

      В Германии рассказали о зависимости Европы от российских удобрений

      Демократы подготовили письмо Байдену с призывом уйти из предвыборной гонки

      Рианна снялась в нижнем белье на фоне пальм

      Российские военные нашли на позициях ВСУ блокнот иностранного наемника с шифрами

      В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным для многодетных семей

      Россиянина арестовали за передачу Киеву данных об уязвимых местах

      Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

      Демократы рассказали о желании ухода Байдена из гонки ради страны

      В Херсонской области оценили обстановку на линии боевого соприкосновения в дельте Днепра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше