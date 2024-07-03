Девушка получила предложение руки и сердца после секса и осталась недовольна

Девушка, которая получила предложение руки и сердца после секса и осталась недовольна, обратилась за советом на женский форум Mumsnet. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам автора поста, она разочарована, потому что хотела бы пускай не торжественного и публичного, но хотя бы романтичного предложения сыграть свадьбу. «Мы лежали в постели, готовые заснуть, когда он сказал: "Возможно, сейчас не лучшее время говорить об этом (мы только что занимались грубым сексом), но я хочу, чтобы мы были обручены к концу года. Как насчет того, чтобы летом сходить за кольцом?"», — поделилась она.

Девушка отметила, что тот факт, что оба состояли в браке раньше, не оправдывает ее партнера. «Вот и все. Вот предложение, которое я получила, никаких изобретательности и воображения. Мне нужно выбрать себе обручальное кольцо. Это меня очень разочаровывает», — заключила она.

Интересно, что понимания на форуме автор поста не встретила. «На самом деле я нахожу то, как он это сделал, довольно милым и искренним», «Все по делу: я хочу, чтобы ты была моей, выбирай кольцо. Мне нравится», — написали в комментариях женщины.

Ранее женщина, встретившая мужчину своей мечты, обратилась за советом на женский форум, когда обнаружила, что у него есть один недостаток. По ее словам, во время первого секса она испытала отвращение к одной особенности партнера — неприятному для нее запаху.