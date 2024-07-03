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07:30, 3 июля 2024Из жизни

Девушка уличила жениха в измене с ее матерью и узнала об их общем ребенке

Фото: Joel Overbeck / Unsplash

Девушка уличила жениха в измене с ее матерью и узнала, что у них есть общий ребенок. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

Мать 24-летней девушки рано стала вдовой, поэтому часто ходила на свидания. Около четырех лет назад она в возрасте 42 лет неожиданно забеременела после очередных краткосрочных отношений и родила. Девушка поддержала мать и стала заботиться о новорожденном брате.

Со своим 25-летним женихом девушка была вместе с 17 лет. Она считала его добрым, красивым и смешным. Ее всегда приятно удивляло, что мужчина хорошо ладил с ее братом. Однажды она долго смотрела сериал на ноутбуке, и тот разрядился. По словам девушки, ей было лень искать зарядное устройство, поэтому она взяла планшет бойфренда. Тогда она и наткнулась на его переписку с ее матерью. Она поняла, что ее младший брат является их ребенком.

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В ту же ночь девушка призналась бойфренду, что узнала о его измене. Он рассказал, что все началось, когда девушка была в поездке с подругами. Тогда он пришел в гости к ее матери на ужин. Девушка объяснила в посте, что для них это было нормой, и она тоже могла пообедать с семьей мужчины без него. Жених не поделился подробностями, но рассказал, что та встреча закончилась сексом. Они чувствовали вину, но встречались потом в интимной обстановке еще несколько раз. Когда они узнали о беременности, решили скрыть все от девушки, чтобы не потерять ее.

Как пишет девушка, она разорвала помолвку и прекратила общение с матерью. Она отметила, что действительно любит брата, но не может его теперь видеть.

Ранее сообщалось, что бесплодная девушка уличила мужа в измене с ее матерью. Свой поступок он оправдал желанием иметь детей.

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      Юлия Юткина
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