Уехавшая в США дочь Машкова попросила ФСБ о помощи

Уехавшая в США дочь Машкова Мария обратилась за помощью к ФСБ из-за мошенников

Уехавшая в США дочь народного артиста России Владимира Машкова, актриса Мария Машкова обратилась за помощью к ФСБ из-за мошенников. Об этом она сообщила на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса рассказала, что злоумышленники от ее лица в Telegram пишут всем контактам и просят денег. «Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», — написала она.

Ранее Мария Машкова отреклась от отца. По словам Машковой, она инициировала встречи с родителем долгое время, однако больше не представляет встречу с ним в своей жизни.