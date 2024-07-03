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18:27, 3 июля 2024Культура

Уехавшая в США дочь Машкова попросила ФСБ о помощи

Уехавшая в США дочь Машкова Мария обратилась за помощью к ФСБ из-за мошенников
Мария Машкова

Мария Машкова. Кадр: Телеканал Дождь / YouTube

Уехавшая в США дочь народного артиста России Владимира Машкова, актриса Мария Машкова обратилась за помощью к ФСБ из-за мошенников. Об этом она сообщила на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса рассказала, что злоумышленники от ее лица в Telegram пишут всем контактам и просят денег. «Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», — написала она.

Ранее Мария Машкова отреклась от отца. По словам Машковой, она инициировала встречи с родителем долгое время, однако больше не представляет встречу с ним в своей жизни.

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      Варвара Кошечкина
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