Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:26, 3 июля 2024Силовые структуры

Двое россиян получили по 15 лет колонии за производство 31 килограмма мефедрона

Под Волгоградом на 15 лет осудили двоих мужчин за изготовление 31 кг мефедрона

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Волгоградский областной суд приговорил двоих жителей Ставропольского края Владилена Петухова и Владислава Денисенко к 15 годам лишения свободы за производство более 31 килограмма мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Петухов и Денисенко признаны виновными по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере, о незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотиков. Также Петухов признан виновным еще и по статье о легализации денежных средств, полученных преступным путем, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Таким образом, Петухов получил 15,5 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев, а Денисенко — 15 лет и один месяц. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с мая по август 2023 года обвиняемые вместе с неустановленными лицами купили домовладение на территории хутора Летовского во Фроловском районе Волгоградской области, и организовали там подпольную лабораторию по производству мефеодрона. До этого они приобрели химические реактивы и оборудование, в том числе и прекурсоры наркотиков. Таким образом осужденные изготовили более 31 килограмма мефедрона. Затем за готовый наркотик они получили вознаграждение. Злоумышленников задержали 16 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что полиция задержала ранее судимого мужчину из Тюмени, который по заданию неизвестных создал нарколабораторию и приготовил более 20 килограммов мефедрона.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      Раскрыто состояние пострадавших в ДТП в Анталье россиян

      В Кремле отказались считать Эрдогана посредником в переговорах по Украине

      Полиция Германии расследует избиение стюардами болельщика на матче Евро-2024

      Соратники Трампа понадеялись на участие Байдена в предвыборной гонке

      В США назвали виновных в военном перевороте на Украине

      Россия заявила о готовности продолжать качать газ через Украину

      В МИД отреагировали на удар ВСУ по Энергодару

      «Несчастный человек». Как школьник из ролика про «борщ с капусткой» прославился на всю Россию, спился и попал в тюрьму?

      Женщинам перечислили главные правила похода в общественный туалет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше