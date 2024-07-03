Двое россиян получили по 15 лет колонии за производство 31 килограмма мефедрона

Под Волгоградом на 15 лет осудили двоих мужчин за изготовление 31 кг мефедрона

Волгоградский областной суд приговорил двоих жителей Ставропольского края Владилена Петухова и Владислава Денисенко к 15 годам лишения свободы за производство более 31 килограмма мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Петухов и Денисенко признаны виновными по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере, о незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотиков. Также Петухов признан виновным еще и по статье о легализации денежных средств, полученных преступным путем, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Таким образом, Петухов получил 15,5 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев, а Денисенко — 15 лет и один месяц. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с мая по август 2023 года обвиняемые вместе с неустановленными лицами купили домовладение на территории хутора Летовского во Фроловском районе Волгоградской области, и организовали там подпольную лабораторию по производству мефеодрона. До этого они приобрели химические реактивы и оборудование, в том числе и прекурсоры наркотиков. Таким образом осужденные изготовили более 31 килограмма мефедрона. Затем за готовый наркотик они получили вознаграждение. Злоумышленников задержали 16 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что полиция задержала ранее судимого мужчину из Тюмени, который по заданию неизвестных создал нарколабораторию и приготовил более 20 килограммов мефедрона.

