Создана подробная карта «мусорной» РНК

Nucleic Acids Research: создана карта «мусорной» РНК у круглых червей

Ученые Университета штата Аризона выяснили, как «мусорная» РНК контролирует активность обычных генов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.

Специалисты создали подробную карту UTR-регионов мРНК у круглого червя Caenorhabditis elegans (C. elegans). UTR-регионы, или нетранслируемые области — это концевые участки молекул РНК, которые не содержат информации об аминокислотной последовательности белка, из-за чего их традиционно относят к «мусорными». Однако известно, что некодирующие и нетранслируемые области регулируют сам процесс трансляции, то есть синтез белка на основе транслируемой последовательности мРНК.

Новая карта позволяет ученым лучше понять, как малые некодирующие молекулы РНК (мнРНК) взаимодействуют с генами, контролируя их активность, а также изучить важные области 3'UTR, которые помогают в обработке и регуляции молекул РНК. 3'UTR — это некодирующий участок мРНК, располагающийся на ее 3′-конце, сразу после кодирующей области.

Для проведения исследования ученые подвергли модельный организм воздействию различных условий и использовали современные методы протеомики для анализа. Это позволило им создать детальную карту 3'UTR почти для всех генов у C. elegans, предоставив самую полную карту такого рода для любого животного.

Ученые обнаружили несколько важных особенностей, одна из которых касается альтернативного полиаденилирования. В ходе этого процесса 3′-конец РНК отщепляется в определенном месте, после чего туда присоединяется большое количество остатков аденозинмонофосфата (поли(А)-хвоста). Место расщепления может меняться, в результате чего один ген может участвовать в создании разных мРНК, однако у круглого червя это происходит реже, чем считалось ранее. Это открытие подчеркивает сложность регуляции генов.

C. elegans является важным модельным организмом из-за своей простоты, короткого жизненного цикла и хорошо картированной генетической структуры. Организм имеет биологические пути, схожие с человеческими, что делает его бесценным для изучения функций генов и заболеваний, таких как рак, диабет и неврологические расстройства.