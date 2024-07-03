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11:08, 3 июля 2024Россия

Еще в одном российском регионе выявлен ботулизм

Два случая ботулизма выявили в Орловской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Два случая ботулизма выявлены в Орловской области. Об этом сообщает телекомпания «Вести-Орел».

В больницы областного центра попали женщина и ее 14-летняя дочь, проживающие в Верховском районе. Девочка находится в реанимации.

Обе россиянки жалуются на общую слабость, утомляемость, кишечные расстройства и другие симптомы.

Телекомпания отмечает, что женщина и ее дочь ели рыбу холодного копчения. Таким образом, вероятно, выявленные в регионе случаи ботулизма не имеют отношения к недавней вспышке этого заболевания в ряде российских регионов.

Ранее в Москве, Казани и Нижнем Новгороде и Волгоградской области сотни человек заразились ботулизмом. Все они употребляли салат «Лобио» с фасолью, содержавшей ботулотоксин. Вспышку назвали крупнейшей в истории.

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      Алан Босиков
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