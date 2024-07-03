Германия откажется от предполагающего капитуляцию Украины перемирия

Tagesspiegel: Шольц заявил, что ФРГ никогда не поддержит капитуляцию Украины

Германия никогда не поддержит вариант перемирия, который приведет к капитуляции Украины. С таким заявлением в бундестаге выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит газета Der Tagesspiegel.

«Германия никогда не согласится на такой вариант прекращения огня на Украине», — подчеркнул бундесканцлер.

По словам Шольца, «странные мирные предложения» российских властей доказывают, что намерение Москвы довести Киев до капитуляции «не абстрактный вопрос».

При этом он отметил, что при его правительстве Германия никогда не станет стороной украинского конфликта. «Я даю эту гарантию — это то, за что я выступаю как канцлер», — добавил глава немецкого кабмина.

Ранее Шольц заявил, что Россия в действительности не желает мира на Украине и отказывается от диалога по мирному урегулированию конфликта.