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17:23, 3 июля 2024Мир

Германия откажется от предполагающего капитуляцию Украины перемирия

Tagesspiegel: Шольц заявил, что ФРГ никогда не поддержит капитуляцию Украины
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Christian Mang / Reuters

Германия никогда не поддержит вариант перемирия, который приведет к капитуляции Украины. С таким заявлением в бундестаге выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит газета Der Tagesspiegel.

«Германия никогда не согласится на такой вариант прекращения огня на Украине», — подчеркнул бундесканцлер.

По словам Шольца, «странные мирные предложения» российских властей доказывают, что намерение Москвы довести Киев до капитуляции «не абстрактный вопрос».

При этом он отметил, что при его правительстве Германия никогда не станет стороной украинского конфликта. «Я даю эту гарантию — это то, за что я выступаю как канцлер», — добавил глава немецкого кабмина.

Ранее Шольц заявил, что Россия в действительности не желает мира на Украине и отказывается от диалога по мирному урегулированию конфликта.

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      Глеб Бажуткин
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