Северная Корея собралась поставлять в Россию мыло

В России начали готовиться к поставкам мыла и предметов личной гигиены из КНДР

Производитель из Пхеньяна «Рёнгаксан Соап Фактори» подал заявку на регистрацию товарного знака для поставок в Россию мыла, предметов личной гигиены и туалетных принадлежностей. Соответствующая запись размещена на сайте Роспатента.

В перечень входят мыло, мыло для оживления оттенков тканей, мыло против потения, мыло кусковое туалетное, лосьоны для волос, шампуни, шампуни сухие, препараты для чистки, препараты для спринцевания в целях личной гигиены, препараты для ванн (не для медицинских целей). Также в заявке говорится о рекламе товаров с целью розничной продажи.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что Северная Корея намерена поставлять в Россию продукты питания, в первую очередь яблоки и женьшень. Соответствующее разрешение стало одним из итогов переговоров с зампредом Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором.

Президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян заявил о росте товарооборота между странами в 2023 году в девять раз.

Вскоре Южная Корея расширила санкции против России. В санкционный список были включены пять компаний и четыре судна из России, КНДР и третьих стран из-за их предполагаемого участия в поставке оружия и нефтепродуктов в Северную Корею.