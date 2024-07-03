Греф высказался о возможном снижении ключевой ставки в России

Греф: период высоких процентных ставок сохраняется

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что период высоких процентных ставок пока сохраняется. По его словам, дальнейшее развитие ситуации можно будет оценить в четвертом квартале, пишет «Интерфакс».

Греф подчеркнул, что сроки борьбы с высокой инфляцией будут зависеть от того, как будет складываться ситуация на рынке цен. Пока, по его словам, признаков снижения ставок нет.

«Посмотрим, что будет в четвертом квартале», — ответил он на вопрос журналистов, как долго россияне будут жить в условиях высоких ставок.

Совет директоров Центробанка в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Для возвращения инфляции к целевому уровню в четыре процента потребуется «существенно более продолжительный период» поддержания высокой ставки, отметили в регуляторе.