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18:28, 3 июля 2024Экономика

Греф высказался о возможном снижении ключевой ставки в России

Греф: период высоких процентных ставок сохраняется
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что период высоких процентных ставок пока сохраняется. По его словам, дальнейшее развитие ситуации можно будет оценить в четвертом квартале, пишет «Интерфакс».

Греф подчеркнул, что сроки борьбы с высокой инфляцией будут зависеть от того, как будет складываться ситуация на рынке цен. Пока, по его словам, признаков снижения ставок нет.

«Посмотрим, что будет в четвертом квартале», — ответил он на вопрос журналистов, как долго россияне будут жить в условиях высоких ставок.

Совет директоров Центробанка в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Для возвращения инфляции к целевому уровню в четыре процента потребуется «существенно более продолжительный период» поддержания высокой ставки, отметили в регуляторе.

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      Варвара Кошечкина
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