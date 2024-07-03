Ида Галич высказалась о выходах звезд в одинаковых платьях

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич высказалась о выходах звезд на публику в одинаковых нарядах. Разговор с ней приводит Super.

Известно, что на последнюю премию Voice Shopping инфлюэнсер Карина Нигай пришла в платье, в котором уже появлялись на публике сама Галич и певица Юлия Паршута. «Многие уже написали об этом платье. Я выгуливала его на прошлой неделе, Карина вышла вчера на премию. Мне кажется, что нам обеим очень идет», — уточнила знаменитость.

По словам Галич, платье смотрелось на ней и Нигай по-разному, поскольку она попросила своего стилиста перешить наряд.

«Я попросила стилиста подшить юбку к корсету, ибо мой пикантный бок смотрелся как краковская колбаска. Карина оставила все как есть. Может себе позволить, — подчеркнула телезвезда. — Разные аксессуары, волосы у меня были длинные и распущенные, Карина предпочла волну».

В заключение блогерша уточнила, что подобные ситуации возникают регулярно. «Надо отметить, что это не в первый раз, когда одно платье "гуляет" по нашим артистам. Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Ну а что? Брендов у нас немного, можно по пальцам пересчитать! Главное, чтобы не в один день и не в одном месте!» — подытожила Галич.

В мае Ида Галич объяснила отказ от фильтров и масок в соцсетях фразой «после сложно смотреть в зеркало».