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13:31, 3 июля 2024Ценности

Ида Галич высказалась о выходах звезд в одинаковых платьях

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич высказалась о выходах звезд на публику в одинаковых нарядах. Разговор с ней приводит Super.

Известно, что на последнюю премию Voice Shopping инфлюэнсер Карина Нигай пришла в платье, в котором уже появлялись на публике сама Галич и певица Юлия Паршута. «Многие уже написали об этом платье. Я выгуливала его на прошлой неделе, Карина вышла вчера на премию. Мне кажется, что нам обеим очень идет», — уточнила знаменитость.

По словам Галич, платье смотрелось на ней и Нигай по-разному, поскольку она попросила своего стилиста перешить наряд.
«Я попросила стилиста подшить юбку к корсету, ибо мой пикантный бок смотрелся как краковская колбаска. Карина оставила все как есть. Может себе позволить, — подчеркнула телезвезда. — Разные аксессуары, волосы у меня были длинные и распущенные, Карина предпочла волну».

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В заключение блогерша уточнила, что подобные ситуации возникают регулярно. «Надо отметить, что это не в первый раз, когда одно платье "гуляет" по нашим артистам. Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Ну а что? Брендов у нас немного, можно по пальцам пересчитать! Главное, чтобы не в один день и не в одном месте!» — подытожила Галич.

В мае Ида Галич объяснила отказ от фильтров и масок в соцсетях фразой «после сложно смотреть в зеркало».

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      Карина Черных
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