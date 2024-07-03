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20:00, 3 июля 2024Мир

Лавров оценил итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС

Лавров: переговоры Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС прошли прекрасно

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли «прекрасно». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, лидеры двух государств продемонстрировали по отношению друг к другу полное понимание. «Прекрасно, полное понимание», — прокомментировал министр ход переговоров.

Лавров отметил, что политики обсуждали весь комплекс вопросов, которые стоят на повестке дня как с точки зрения двустороннего сотрудничества, так и взаимодействие в ООН, БРИКС, ШОС и других форматах.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что по итогам переговоров подтвердилось намерение китайской стороны «твердо выступать за мирное урегулирование» ситуации вокруг Украины.

Ранее Путин и Си Цзиньпин отвергли сценарий урегулирования конфликта на Украине без участия России. Лидеры государств четко отметили бесперспективность каких-либо форматов без российского участия.

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      Виктория Кондратьева
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