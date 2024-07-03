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18:36, 3 июля 2024Мир

Путин и Си отвергли урегулирование конфликта на Украине без участия России

Песков: Путин и Си отвергли урегулирование конфликта на Украине без участия РФ
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Астане отвергли сценарий урегулирования конфликта на Украине без участия российской стороны. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — сказал представитель Кремля.

3 июля Путин провел переговоры с Си. Российский лидер подчеркивал, что взаимодействие между странами стабилизирует ситуацию в мире. Глава государства прибыл в Астану в тот же день.

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