Легкоатлета-чемпиона нашли мертвым с пулевыми ранениями

Чемпиона мира в прыжках в высоту Фрайтага нашли мертвым с пулевыми ранениями

Чемпион мира в прыжках в высоту южноафриканец Жак Фрайтаг скончался в возрасте 42 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

По информации источника, на протяжении двух недель спортсмен числился пропавшим без вести. Отмечается, что его тело было найдено со множественными огнестрельными пулевыми ранениями. Полиция ЮАР инициировала расследование убийства.

Фрайтаг становился чемпионом мира на юниорском, молодежном и взрослом уровнях. Он завоевал золото чемпионата мира в 2003 году в Париже. Легкоатлет установил рекорд Африки до 2,38 метра. Его достижение до сих пор не побито.

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