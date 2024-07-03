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09:27, 3 июля 2024Мир

МИД Ливана передал Израилю одно послание

Глава МИД Абдалла Бу Хабиб: Ливан не хочет войны с Израилем
Абдалла Бу Хабиб

Абдалла Бу Хабиб. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ливан не хочет войны с Израилем. Это послание передал глава МИД республики Абдалла Бу Хабиб министру внешнеполитического ведомства Израиля Исраэлю Кацу, передает Jerusalem Post.

«Ливан заинтересован в мире, мы не хотим войны», — сообщается в послании.

Авторы материала отметили, что свою позицию Абдалла Бу Хабиб передал через министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который провел переговоры с Кацем 2 июля. У Бейрута и Тель-Авива нет дипломатических отношений, поэтому общение между странами часто осуществляется через третьих лиц.

1 июля немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Израиль планирует начать военную операцию против шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана во второй половине июля. 18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане.

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      Дарья Устьянцева
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