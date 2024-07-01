На Западе рассказали об эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Bild: Израиль планирует начать военную операцию против «Хезболлы»

Израиль планирует начать военную операцию против шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана во второй половине июля. Об этом передает газета Bild со ссылкой на источники.

«Дипломаты стран Запада предполагают, что военная операция Израиля на юге Ливана может начаться на третьей или четвертой неделе июля», — сообщает издание.

18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане. Военные уточнили, что планы вторжения были одобрены. «Хезболла», в свою очередь, пригрозила ударами по всей территории Израиля в случае войны.

Ранее посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан. Там также попросили граждан соблюдать запрет на поездки в страну. В посольстве подчеркнули, что внимательно следят за событиями на юге Ливана.