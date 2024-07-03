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06:30, 3 июля 2024Наука и техника

Миссия NEOWISE завершит работу из-за солнечной активности

НАСА: миссия NEOWISE завершит работу из-за солнечной активности

Фото: NASA

Миссия Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) завершит работу на околоземной орбите из-за солнечной активности. Об этом сообщает НАСА.

Агентство отмечает, что повышенная солнечная активность, наблюдаемая в последнее время, приводит к расширению атмосферы Земли, тогда как у телескопа WISE нет двигательной установки, которая бы позволила поднять высоту околоземной орбиты. В результате этого космический аппарат опустится слишком низко, что сделает невозможным проведение наблюдений.

По оценкам специалистов, миссия NEOWISE будет действовать до 31 июля, после чего 8 августа телескоп WISE будет переведен в спящий режим. В плотных слоях атмосферы Земли космический аппарат сгорит в конце 2024-го-начале 2025-го.

В июне издание SpaceNews со ссылкой на данные американской компании Slingshot Aerospace, занимающейся созданием программного обеспечения, сообщило, что российский спутник-инспектор «Луч-5Х» совершил на околоземной орбите большой маневр и направился к западному телекоммуникационному космическому аппарату Intelsat 1002.

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      Иван Потапов
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