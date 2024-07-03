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13:18, 3 июля 2024Экономика

Москвичи решили спастись от жары с помощью бассейна во дворе и разгневали соседей

Жители Москвы пожаловались на соседей, установивших во дворе дома бассейн

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Жители расположенного в Басманном районе Москвы дома решили установить во дворе бассейн, чтобы переждать в нем жару, и разгневали соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сначала коммунальщики потребовали убрать бассейн с газона. Новое место также не устроило соседей — оказалось, что сооружение заняло парковочное место. Кроме того, жители дома выразили недовольство криками купающихся детей. Отмечается, что каркасный бассейн появляется во дворе третье лето подряд, жители наполняют его водой из квартир.

По прогнозам синоптиков, среда, 3 июля, вслед за вторником рискует установить рекорд среднесуточной температуры в столице. Ранее начальник участка «Гормост-Фонтаны», учреждения по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормоста», Виталий Сизов призвал жителей столицы не купаться в фонтанах, пытаясь спастись от жары. По его словам, так можно получить травму или заразиться инфекционным заболеванием.

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      Мария Черкасова
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