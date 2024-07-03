Москвичи решили спастись от жары с помощью бассейна во дворе и разгневали соседей

Жители Москвы пожаловались на соседей, установивших во дворе дома бассейн

Жители расположенного в Басманном районе Москвы дома решили установить во дворе бассейн, чтобы переждать в нем жару, и разгневали соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сначала коммунальщики потребовали убрать бассейн с газона. Новое место также не устроило соседей — оказалось, что сооружение заняло парковочное место. Кроме того, жители дома выразили недовольство криками купающихся детей. Отмечается, что каркасный бассейн появляется во дворе третье лето подряд, жители наполняют его водой из квартир.

По прогнозам синоптиков, среда, 3 июля, вслед за вторником рискует установить рекорд среднесуточной температуры в столице. Ранее начальник участка «Гормост-Фонтаны», учреждения по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормоста», Виталий Сизов призвал жителей столицы не купаться в фонтанах, пытаясь спастись от жары. По его словам, так можно получить травму или заразиться инфекционным заболеванием.