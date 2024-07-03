Доктор Мясников назвал главную ошибку в выходные

Врач Мясников призвал россиян не пренебрегать выходными

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку, которую, по его мнению, совершают люди в выходные. Его комментарий передает «Общественная служба новостей».

Мясников заявил, что нельзя преуменьшать значение выходных. По его словам, в нерабочие дни нужно обязательно сменить обстановку. «В выходные надо перезагружаться. Для кого-то это лес, природа, для кого-то побыть одному, для кого-то, наоборот, — позвать гостей, для кого-то — пойти в театр или, наконец, посмотреть сериал», — высказался он.

Врач объяснил, что такая перезагрузка позволит восстановить силы и подготовиться к рабочей неделе. В этой связи он призвал россиян не пренебрегать выходными.

Ранее Мясников предупредил россиян о популярной маркетинговой уловке. Телеведущий развеял миф о том, что прием коллагена замедляет старение кожи.