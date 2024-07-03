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16:23, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о риске потери голоса из-за двух продуктов

Врач Малышева заявила, что кофеин и мята могут привести к потере голоса

Фото: Rineshkumar Ghirao / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала два продукта, которые опасны для голосовых связок. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева предупредила о риске потери голоса из-за кофеина и мяты. Она объяснила, что частое употребление этих двух продуктов приводит к тому, что содержимое желудка выбрасывается в пищевод. В результате человек может получить ожог пищевода и голосовых связок, подчеркнула она.

Врач призвала россиян исключить кофеин и мяту из рациона, чтобы защитить голос. Она также заявила, что тем, кто любит кофе, следует употреблять этот напиток без кофеина.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» назвала распространенную привычку, которая в восемь раз увеличивает риск рака пищевода. Она рассказала, что к развитию болезни может привести употребление очень горячего чая.

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      Олег Давыдов
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