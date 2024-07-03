Названо неожиданное полезное свойство бактерий

CommsBio: 20 % бактериальных штаммов могут поедать пластик

Около 20 процентов изученных бактериальных штаммов могут разлагать пластик. Неожиданное полезное свойство бактерий назвали нидерландские микробиологи из Лейденского университета, их исследование публикует журнал Communications Biology.

Авторы работы обнаружили, что микроорганизмы можно переориентировать на потребление в пищу пластика, если лишить их более удобных источников энергии. По словам одной из исследователей, кандидата наук Джо-Энн Версхур, бактерии, как и люди, не станут делать что-то без мотивации. «Например, многие люди не любят бегать, но наверняка побегут очень быстро, если за ними погонится тигр», — объяснила она.

Исследование показало, что важную роль в способности микроорганизмов питаться полимерами играет ген под названием «липаза А». Ученые считают, что его открытие расширяет пул бактерий, который подойдут для борьбы с пластиковыми отходами.

Ранее российские ученые предложили удобрять свалки водорослями. Они считают, что таким образом получится добывать из отходов биоводород.