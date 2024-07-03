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15:20, 3 июля 2024Из жизни

Неизвестные вытащили из скалы легендарный меч рыцаря Роланда и скрылись

Во Франции из скалы украли копию меча легендарного рыцаря Роланда

Фото: Grantibo / Shutterstock / Fotodom

Во Франции неизвестные украли копию вбитого в скалу 1,3 тысячи лет назад легендарного меча Дюрандаль. Об этом пишет The Connexion.

Меч Дюрандаль по легенде принадлежал рыцарю Роланду, главному герою знаменитой народной поэмы «Песнь о Роланде». Согласно ее сюжету, ангел приносит меч Карлу Великому, который передает его своему племяннику Роланду. А Роланд, в свою очередь, использует меч в битве с сарацинами на перевале Ронсево, рядом с городком Рокамадур, которая произошла в 778 году. В эпической поэме подробно рассказывается о том, как Роланд выстоял, сдержав натиск врагов и позволив многим из своих солдат бежать обратно за Пиренеи. По сюжету, перед смертью Роланд прячет Дюрандаль под своим телом, чтобы не попасть в плен.

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Однако местная легенда в Рокамадуре, которая распространилась благодаря средневековым монахам, гласит, что Роланд не спрятал меч, а отбросил его в сторону, проделав расщелину в скале. Поэтому увеличенную копию вмонтировали в скалу недалеко от предполагаемого места битвы. Меч был расположен на высоте 30 метров и при этом прикован цепью. Священник Флоран Милле, настоятель монастыря Рокамадур, подтвердил, что у копии, которую неизвестные каким-то образом вытащили и скрылись, нет исторической ценности.

Полиция проводит расследование и ищет подозреваемых. «Нам будет не хватать Дюрандаля. Он — часть Рокамадура. Рокамадур чувствует себя лишенным части себя. Даже если это легенда, судьбы нашей деревни и этого меча связаны», — заявил мэр Рокамадура Доминик Ленфан.

Ранее сообщалось, что в мавзолее императора Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг, наполненный сокровищами. Предположительно, саркофаг принадлежал легендарному сыну первого императора Китая.

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      Антонина Черташ
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