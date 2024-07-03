Один из крупнейших спонсоров демократов призвал Байдена выйти из гонки

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии, генеральный директор Netflix Рид Хастингс призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).
«Байдену нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру-демократу победить [экс-президента США Дональда] Трампа и обеспечить нашу безопасность и процветание», — поведал Хастингс.
NYT отмечает, что Хастингс стал одним из первых спонсоров, публично высказавшимся против нынешнего хозяина Белого дома.
Сам Байден неоднократно давал понять, что не собирается отказываться от участия в выборах президента. В частности, в ходе телеконференции с соратниками он заявил, что будет участвовать в гонке и что намерен победить Трампа.