Стало известно о попытках Байдена успокоить соратников из-за провала на дебатах

CBS News: Байден заявил соратникам, что остается в президентской гонке

Джо Байден и Камала Харрис в среду, 3 июля, провели видеоконференцию для своих соратников в попытках смягчить провальные дебаты с Дональдом Трампом. О такой попытке стало известно CBS News.

В ходе видеозвонка нынешний президент США дал четко понять, что остается в президентской гонке и намерен победить Трампа на ноябрьских выборах.

«Позвольте мне сказать это как можно яснее, как можно проще и прямолинейнее: я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не выгоняет. Я не ухожу», — процитировал Байдена один из собеседников CBS News.

3 июля в Белом доме заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки. «Президент сказал: "Нет, это абсолютная ложь". Это пришло напрямую от него», — поведала официальны представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также в среду издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написало, что Байден думает, нужно ли ему продолжать предвыборную гонку. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.