Венгерский политик Тороцкаи: правые партии создают в ЕП пророссийскую фракцию

Прошедшие в Европарламент правые партии создают в Европарламенте (ЕП) пророссийскую фракцию, заявил председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил политик, в коалицию могут войти «Наша Родина», немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), болгарская партия «Возрождение» и другие союзники.

Тороцкаи отметил, что политика нынешнего руководства ЕС, включая введение антироссийских санкций, имеет для Европы катастрофические последствия.

Ранее Европа приняла 14-й пакет санкций против России. В новый санкционный пакет внесли 116 физических, юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции. Ограничения также коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что вопреки расчетам европейских властей, рестрикции со стороны ЕС против Москвы не смогли подорвать экономику России и провалились.