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11:27, 3 июля 2024Мир

Первая леди повлияет на выборы в США

WSJ: Джилл Байден имеет шансы повлиять на выборы в США
Джилл Байден

Джилл Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Жена президента США Джо Байдена Джилл является самой влиятельной фигурой в его окружении, которая может повлиять на будущее предвыборной кампании. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Байден опирается на узкий круг преданных советников, членов семьи и политических доверенных лиц, чтобы справиться с последствиями своего неудачного выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом (...) Если бы Джилл Байден призвала его выйти из президентской гонки, то ее совет имел бы огромный вес», — передает издание.

Газета отмечает, что первая американская леди стала «самым большим сторонником» продолжения избирательной кампании своего мужа. Среди людей из близкого окружения, которые влияют на решения президента, авторы материала также выделили его младшую сестру Валери Байден и сына Хантера Байдена.

30 июня Джилл Байден заступилась за своего супруга и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения во время президентства.

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      Дарья Устьянцева
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