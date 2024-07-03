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16:15, 3 июля 2024Россия

Под Москвой взорвалась чебуречная

Shot: чебуречная взорвалась на станции Кубинка в Подмосковье, есть пострадавший

Чебуречная взорвалась на станции Кубинка в Подмосковье, предварительно, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Издание опубликовало кадры с места инцидента, на которых слышен взрыв. Кроме того, на ролике видно, как лежащему на асфальте мужчине оказывают помощь.

Как утверждает Shot, причиной взрыва и последующего пожара стал газовый баллон, который установили в точке общепита.

До этого сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке восемь человек пострадали из-за утечки газа в жилом доме.

Еще раньше в Благовещенске взрывом газа разрушило торговый павильон.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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