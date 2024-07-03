Под Москвой взорвалась чебуречная

Чебуречная взорвалась на станции Кубинка в Подмосковье, предварительно, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Издание опубликовало кадры с места инцидента, на которых слышен взрыв. Кроме того, на ролике видно, как лежащему на асфальте мужчине оказывают помощь.
Как утверждает Shot, причиной взрыва и последующего пожара стал газовый баллон, который установили в точке общепита.
До этого сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке восемь человек пострадали из-за утечки газа в жилом доме.
Еще раньше в Благовещенске взрывом газа разрушило торговый павильон.