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16:56, 3 июля 2024Моя страна

Под Тулой нашли редкое растение

Под Тулой нашли редкое молодило побегоносное

Фото: Wikimedia

В Суворовском районе под Тулой нашли редкое растение. Подробности публикует местный портал «Тульская пресса».

Речь идет о молодиле побегоносном, которое также называют бородником шароносным. Популяция растения в Суворовском районе известна с XIX века. Отмечается, что оно предпочитает сухие песчаные почвы в сосновых лесах, опушки и поляны.

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Известно, что молодило побегоносное находится в зоне риска из-за зарастания опушек, формирования плотного травяного покрова и ухудшения условий освещенности. Влияют на исчезновение и антропогенные факторы: вытаптывание, проезд техники и сбор растений.

Ранее в Костромской области впервые за 80 лет обнаружили редкое растение — клубневую орхидею калипсо. Ее считают самой ранней северной орхидеей, очень редкой для упомянутых широт. Последний раз этот цветок видели в 1940-м. В прошлом его находили также на территории нынешних Шарьинского и Поназыревского районов.

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      Карина Черных
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