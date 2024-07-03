Под Тулой нашли редкое молодило побегоносное

В Суворовском районе под Тулой нашли редкое растение. Подробности публикует местный портал «Тульская пресса».

Речь идет о молодиле побегоносном, которое также называют бородником шароносным. Популяция растения в Суворовском районе известна с XIX века. Отмечается, что оно предпочитает сухие песчаные почвы в сосновых лесах, опушки и поляны.

Известно, что молодило побегоносное находится в зоне риска из-за зарастания опушек, формирования плотного травяного покрова и ухудшения условий освещенности. Влияют на исчезновение и антропогенные факторы: вытаптывание, проезд техники и сбор растений.

Ранее в Костромской области впервые за 80 лет обнаружили редкое растение — клубневую орхидею калипсо. Ее считают самой ранней северной орхидеей, очень редкой для упомянутых широт. Последний раз этот цветок видели в 1940-м. В прошлом его находили также на территории нынешних Шарьинского и Поназыревского районов.