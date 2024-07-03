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12:15, 3 июля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по ангарам с артиллерией ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС РФ ударили по ангарам с артиллерией ВСУ в Запорожской области

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по ангарам с артиллерией украинских войск на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что под удар реактивных системы залпового огня, артобстрел и атаку беспилотников попало село Новоандреевка. Как отметил Лебедев, целью ВС РФ стали ангары, расположенные на западной окраине населенного пункта. По его словам, украинская армия хранила в них тяжелую технику и укрывала артсистемы.

Кроме того, российские силы ударили по военным объектам в Днепре (ранее Днепропетровск), где находилось вооружение войск Украины. Лебедев уточнял, что удар пришелся в направлении Южного машиностроительного завода.

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      Кристина Есикова
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