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12:07, 3 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе ВС России по объектам ВСУ в Днепре

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по объектам ВСУ в Днепре

Фото: Mykola Miakshykov / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ударили по военным объектам в Днепре (ранее Днепропетровск), на котором находилась техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения главы николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Утром 3 июля в городе Днепропетровск был нанесен удар по военным объектам. (...) Прилетало в направлении Южмаша (Южный машиностроительный завод, — прим. «Ленты.ру») и в стороне трамвайного депо №3. В депо уже давно стоит тяжелая техника [ВСУ]», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Он добавил, что в трамвайное депо часто доставляли на ремонт тяжелую технику, в частности ракетные системы залпового огня.

Ранее Лебедев рассказал об ударе ВС России по железнодорожной станции в селе Малая Токмачка под Запорожьем. По его словам, на огороженной территории находились складские помещения.

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      Глеб Палехов
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