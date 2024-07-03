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11:36, 3 июля 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по железнодорожной станции под Запорожьем

Подполье: ВС РФ нанесли удар по району железнодорожной станции под Запорожьем

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по району железнодорожной станции в селе Малая Токмачка, которое находится под Запорожьем. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что были зафиксированы несколько прилетов ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) и серия артобстрелов. По его словам, между ударами проводились атаки беспилотниками. Дроны ударяли по движущимся целям и небольшим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил Лебедев.

Согласно его данным, несколько ударов были нанесены около железнодорожной станции. Подпольщик отметил, что там на огороженной территории находятся складские помещения.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по складу ВСУ, расположенному на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как уточнялось, складское помещение находилось в селе Малиновка. В том же населенном пункте была поражена хозяйственная постройка.

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      Кристина Есикова
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