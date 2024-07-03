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11:50, 3 июля 2024Мир

У Трампа заметили сигналы готовности к диалогу по новым регионам России

Политолог Ордуханян указал на сигналы готовности Трампа к диалогу с Россией
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп в случае своего переизбрания может быть готов обсуждать территориальные приобретения России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, об этом говорят косвенные сигналы со стороны политика.

«Пока мы ни о чем не можем говорить точно. Есть заявления Трампа о том, что он прекратит украинский конфликт за 24 часа. Есть и информация, что он хочет прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины и перенести основную часть этих забот на Европу. Но также экс-президент косвенно дал понять, что готов обсуждать и территориальные приобретения России», — сказал политолог.

По словам Ордуханяна, Трамп может прекратить украинский конфликт именно путем обсуждения линии разграничения с Россией, поскольку альтернатива завершению противостояния — неконтролируемая эскалация конфликта.

«Трамп реалист, поэтому он пойдет именно по пути урегулирования, перенеся тяжесть забот об Украине на Европу», — считает собеседник «Ленты.ру».

28 июня Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. Он отметил, что российско-украинский конфликт приводит к «глупой и бессмысленной» гибели людей.

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