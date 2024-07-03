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13:35, 3 июля 2024Мир

Польша создаст второй учебный центр НАТО для ВСУ

RMF FM: Польша планирует создать второй учебный центр НАТО для подготовки ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Польша планирует создать второй учебный центр НАТО для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире RMF FM сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО — так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев», — сказал министр, добавив, что Варшава будет и дальше добиваться укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера Андреас Марлоу предложил расширить программу военной подготовки для новобранцев в Германии.

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      Глеб Бажуткин
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