Польша создаст второй учебный центр НАТО для ВСУ

RMF FM: Польша планирует создать второй учебный центр НАТО для подготовки ВСУ

Польша планирует создать второй учебный центр НАТО для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире RMF FM сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО — так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев», — сказал министр, добавив, что Варшава будет и дальше добиваться укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера Андреас Марлоу предложил расширить программу военной подготовки для новобранцев в Германии.