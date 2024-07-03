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15:58, 3 июля 2024Из жизни

Помощник шерифа остановил на дороге НЛО

В США помощник шерифа остановил на дороге НЛО

Фото: Sheriff's Office

В штате Миссури, США, помощник шерифа остановил на дороге транспортное средство, похожее на НЛО. Об этом сообщает KY3.

НЛО на колесах было замечено на межштатной автомагистрали. В офисе шерифа пошутили, что внутри были гуманоиды, пришедшие с миром. По полученной информации, они направлялись в Розуэлл, штат Нью-Мексико, на фестиваль НЛО.

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Как пишет New York Post, необычное транспортное средство остановили за пересечение полосы в неположенном месте. У него также оказался просроченный номер. «Был короткий разговор о его космической (исправлено) государственной регистрации, но нас заверили, что займутся этим вопросом, когда вернутся на Криптон», — сказано в заявлении местного офиса шерифа. Водителю НЛО было выдано письменное предупреждение.

Ранее сообщалось, что группа ученых заподозрила католическую церковь в сокрытии информации об НЛО и внеземных цивилизациях. В архиве Ватикана хранится множество отчетов об аномальных явлениях, в том числе неких шарах, залетавших в монастырские кельи, и парящих зданиях.

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      Юлия Юткина
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