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19:28, 3 июля 2024Ценности

Популярная российская блогерша показала лицо после пластики

Российская блогерша Юлия Гаврилина показала лицо с пластырями после пластики

Фото: @julia.gavrilina

Популярная российская блогерша, певица и актриса Юлия Гаврилина показала лицо после пластики. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя инфлюэнсерша разместила снимок из больничной палаты, на котором позировала, лежа на кровати. При этом звезда продемонстрировала лицо с многочисленными пластырями после хирургического вмешательства.

Кроме того, у Гаврилиной заметен отек лица и краснота глаз. «Спасибо, ребята, за поддержку», — подписала она пост.

В июне 54-летнюю Наоми Кэмпбелл заподозрили в пластике. Знаменитость предстала перед публикой в блестящем костюме, состоящем их жакета и прямой юбки ниже колен и черных туфлях на каблуках и с застежками.

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      Екатерина Ештокина
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