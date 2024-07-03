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19:35, 3 июля 2024Мир

Посол России в США заявил о понимании Вашингтоном последствий ударов по Крыму

Антонов: США понимают последствия ударов по Крыму, разрешая Киеву массовые атаки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

США дают разрешение Киеву на массовые атаки на мирных жителей, понимая последствия ударов по Крыму. Об этом заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

«В Вашингтоне прекрасно понимают, что жертвами атак украинцев на Крым могут стать прежде всего мирные жители и гости полуострова, как это было в ходе недавнего теракта в Севастополе», — рассказал он.

По словам дипломата, осознание этих последствий не останавливает американское правительство от выдачи разрешения на хладнокровные массовые атаки.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил Вашингтону последствиями из-за разрешения ударов по Крыму. Он подчеркнул, что заявления Пентагона о допустимости ударов Вооруженных сил Украины по Крыму чреваты более широким конфликтом.

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      Виктория Кондратьева
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