Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:41, 3 июля 2024Наука и техника

Раскрыта опасность экстремальных солнечных событий

PNAS: выбросы солнечных частиц могут истощить озоновый слой

Фото: Unsplash

Ученые раскрыли опасность экстремальных выбросов солнечных частиц, которые в комбинации с ослабленным геомагнитным полем могут подвергнуть Землю воздействию УФ-радиации в течение долгих лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Примерно один раз за тысячу лет на Землю обрушивается экстремальное солнечное событие, которое может нанести ущерб озоновому слою и повысить уровень ультрафиолетового излучения на поверхности. Такие события представляют собой мощные выбросы протонов, происходящие одновременно с солнечными вспышками. Протоны намного тяжелее электронов и несут в себе больше энергии, что позволяет им достигать более низких высот в атмосфере Земли, возбуждая молекулы газа в воздухе.

Исследователи смоделировали, что происходит во время такого события, и продемонстрировали последствия в случае ослабления магнитного поля Земли. Оказалось, что такие события могут истощить уровень озона примерно на год, увеличивая уровень УФ-излучения и повреждение ДНК. В периоды слабого магнитного поля Земли это воздействие может продлиться до шести лет, что повышает уровень УФ на 25 процентов и увеличивает повреждение ДНК до 50 процентов.

Комбинация ослабленного магнитного поля и экстремальных солнечных событий, возможно, происходила в прошлом несколько раз. Последний период слабого магнитного поля начался 42 тысячи лет назад и продолжался около тысячи лет. Примерно в это время произошло несколько крупных эволюционных событий, таких как исчезновение последних неандертальцев в Европе и вымирание сумчатой ​​мегафауны, включая гигантских вомбатов и кенгуру в Австралии.

Быстрая эволюция различных групп животных во время кембрийского взрыва (около 539 миллионов лет назад) также была связана с геомагнетизмом и высоким уровнем УФ-излучения. Одновременная эволюция глаз и твердых оболочек тела у нескольких неродственных групп была описана как развитие адаптации для обнаружения и избегания вредного ультрафиолетового излучения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

      Раскрыта опасность экстремальных солнечных событий

      Назван способ сэкономить на ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше