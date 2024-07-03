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21:24, 3 июля 2024Путешествия

Раскрыто состояние пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Генконсульство РФ: в больницах Антальи остаются семь пострадавших в ДТП туристов

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Семь российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах. Об этом сообщило генконсульство РФ в республике, пишет РИА Новости.

Уточняется, что состояние одного из россиян врачи оценивают как тяжелое.

Двое туристов вылетели домой. Остальные размещены в гостинице и планируют вернуться в Россию в ближайшее время.

Авария с туристическим автобусом на трассе Аланья — Анталья у поселка Манавгат произошла утром 3 июля. Машина, в которой находились 18 российских и 7 белорусских туристов, врезалась в бетонное ограждение.

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      Марина Совина
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