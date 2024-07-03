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16:29, 3 июля 2024Забота о себе

Раскрыты способы избавиться от неприятного запаха тела

Врач Лебедева: некоторые продукты и плохое настроение усиливают запах пота

Фото: Sawyer Bengtson / Unsplash

Повышенное потоотделение может появиться из-за питания, одежды и даже плохого настроения, предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. Способы избавиться от неприятного запаха тела она раскрыла в своем Telegram-канале.

Лебедева отметила, что пот может приобрести резкий и неприятный аромат из-за употребления некоторых продуктов. Она пояснила, что перец, чеснок и лук усиливают потоотделение и придают ему специфический запах. Такое же свойство имеют фасоль и свинина, добавила врач.

Также отталкивающий запах тела появляется из-за курения и алкоголя, предупредила Лебедева. Еще одна возможная причина — это ношение одежды из нейлона или полиэстера. «Выбирайте натуральные ткани, чтобы уменьшить потоотделение и запах», — призвала эндокринолог.

Кроме того, Лебедева указала, что потоотделение с резким запахом может появиться из-за стресса и нервного напряжения. Наконец, специалистка посоветовала следить за гигиеной. «Тщательное мытье и стрижка волос в подмышках могут значительно уменьшить запах. Просто потому, что меньше влаги и бактерий — меньше "аромата" », — заключила она.

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Ранее Лебедева дала советы, как легко и быстро просыпаться по утрам. Эндокринолог рекомендовала пить достаточное количество воды, выбирать здоровые продукты и ложиться спать до полуночи.

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      Екатерина Улитина
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