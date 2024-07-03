Рианна снялась в нижнем белье на фоне пальм

Певица Рианна снялась в черном нижнем белье из сетки для рекламы Savage X Fenty

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном наряде на фоне пальм для рекламы собственного бренда Savage X Fenty. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

36-летняя исполнительница надела черный комплект нижнего белья из сетки, состоящий из бюстгальтера без подклада, трусов и широкого пояса. При этом она надела туфли на невысоком фигурном каблуке и распустила волосы.

Вдобавок знаменитости сделали макияж с акцентом на глаза. Свой образ она завершила многочисленными золотыми украшениями. Среди них — цепи с крестами, браслеты и кольца.

Ранее в июле Рианна прогулялась по Парижу без штанов. На размещенных фото исполнительница была запечатлена вместе со своим возлюбленным, рэпером Ракимом Майерсом, выступающим под псевдонимом A$AP Rocky.