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18:21, 3 июля 2024Наука и техника

«Роскосмос» оценил российскую группировку спутников

Борисов: Россия остается в четверке лучших по составу орбитальной группировки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия остается в четверке лучших по составу орбитальной группировки. С такой оценкой на пленарном заседании Госдумы выступил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия остается в четверке лучших по составу орбитальной группировки, имея в виду ее функциональные возможности, а не количественный состав, и в тройке лидеров по динамике роста ее состава», — сказал руководитель.

В феврале Борисов в ходе пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ заявил, что сотрудничество государства и частных компаний может «реально сдвинуть ситуацию к 2030 году» с российской спутниковой группировкой.

В октябре 2023 года глава госкорпорации утверждал, что перед госкорпорацией стоит задача перехода к серийному выпуску спутников.

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      Иван Потапов
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