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18:43, 3 июля 2024Ценности

Россияне пристрастились к местным брендам

MAGRAM MR и PBN: россияне стали больше доверять местным брендам
СюжетНаселение России:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россияне пристрастились к местным брендам. Об этом говорят результаты совместного исследования независимого исследовательского агентства MAGRAM MR и консалтингового агентства PBN, которые попали в распоряжение «Ленты.ру».

Опрос проводился в городах России с населением более 100 тысяч человек. Всего в нем приняли участие 1500 человек в возрасте от 14 до 56 лет. В ходе исследования выяснилось, что около 45 процентов респондентов стали больше доверять качеству товаров местного производства, а более половины отметили, что сейчас появилось много качественных российских марок.

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За год выросла доля опрошенных, которые при покупке обращают внимание на страну происхождения бренда: важность этого критерия подчеркивают 41 процент россиян. При этом все больше людей предпочитают товары именно российского происхождения: об этом заявили 73 процентов тех, кому в целом важен этот параметр.

В июне россиянам перечислили вечно модные вещи.

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      Карина Черных
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