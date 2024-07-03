Россиянин представился ветераном СВО, отказался оплачивать проезд и угрожал пенсионеру

В Екатеринбурге мужчина представился ветераном СВО и угрожал пассажиру автобуса

В Екатеринбурге мужчина представился ветераном специальной военной операции на Украине (СВО), отказался оплачивать проезд в автобусе и угрожал пенсионеру. Инцидент попал на видео, ролик публикует E1.RU.

По данным издания, скандал начался после того, как кондуктор попросила пассажира оплатить провоз багажа — он вез с собой коробки с техникой размером примерно 60 на 40 сантиметров. В ответ мужчина начал кричать, что он ветеран СВО. Когда ему сделал замечание пенсионер, он стал угрожать ему.

«Я своих детей бросаю, твоих защищаю (...) а ты мне еще указываешь (...) Я его детей вчера на СВО защищал. А он качает права. Я бы тебя на передке встретил, я бы тебя... Что твои дети не пошли?!» — заявил дебошир, после чего последовала фраза, что он бы застрелил пенсионера, окажись они оба в зоне проведения спецоперации.

Ранее участник СВО устроил пьяный дебош в самолете. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании S7 Airlines, следовавшего рейсом Москва — Якутск.