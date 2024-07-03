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15:35, 3 июля 2024Спорт

Руководство российского футбола задумалось об американском векторе развития

РБК: РФС обсуждает с клубами вариант создания закрытой лиги

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Часть ведущих российских клубов совместно с Российским футбольным союзом (РФС) задумались о переходе на американский вектор развития. Об этом стало известно РБК.

По информации источника, руководство российского футбола обсуждает вариант с созданием закрытой лиги с участием 16 команд, которым ежегодно будет гарантировано участие в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что в закрытой лиге клубы смогли бы сконцентрироваться на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла спортивный принцип, — больше вкладываться в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков.

Вероятность появления закрытой лиги в следующем году оценивается как минимальная. Однако этот вектор развития может сработать через несколько лет, когда к этому придет большинство количество клубов РПЛ.

РПЛ была основана в 2001 году. С момента основания в ней участвуют 16 клубов.

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      Анастасия Борисова
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